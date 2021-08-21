СМИ: Глава политофиса талибов* приехал в Кабул для переговоров о создании правительства

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Глава политического офиса радикального движения «Талибан»*, мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул. Он проведет переговоры о создании нового правительства в Афганистане, сообщает в субботу, 21 августа, агентство «Франс-Пресс» со ссылкой высокопоставленного представителя организации.

— Он будет в Кабуле, где проведет встречи... о создании инклюзивного правительства, — цитирует слова представителя РИА Новости.

По его информации, в переговорах будут участвовать не только талибы*, но и местные политики, не состоящие в движении.

До этого сообщалось, что в Афганистане вскоре будет представлена политическая система управления государством. В ее разработке поучаствуют эксперты в области права, религии и внешней политики.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.