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Экс-президент Афганистана встретился с представителем талибов* в Кабуле

Михаил Алимов

В мире
Экс-президент Афганистана встретился с представителем талибов* в Кабуле
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Глава совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай провели встречу с исполняющим обязанности губернатора Кабула Абдулом Рахманом Мансуром, который представляет радикальное движение «Талибан»*. Вместе они обсудили безопасность жителей афганской столицы.

— Карзай и я встретились с Абдулом Рахманом Мансуром, исполняющим обязанности губернатора Кабула от «Талибана»*. Мы обсудили безопасность жителей Кабула... Мы отметили, что для возвращения к нормальной жизни в Кабуле необходимо, чтобы жители столицы чувствовали себя в безопасности, — написал Абдулла в своем Twitter.

Мансур заверил собеседников, что сделает все необходимое для обеспечения безопасности жителей города, передает РИА Новости.

Недавно сообщалось, что в Афганистане вскоре будет представлена политическая система управления государством. По словам представителя талибов*, это произойдет в ближайшие несколько недель.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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