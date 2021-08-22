Путин высказался о ситуации в Афганистане

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. Он уверен, что она может угрожать национальной безопасности России.

Глава государства заявил, что «эти ужасы», которые происходят в захваченном талибами* государстве, не так давно были и в России. Путин не хочет, чтобы они повторились снова.

Кроме того, он отметил, что под видом беженцев в государство могут прибыть боевики, этого допустить нельзя, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что из-за наплыва беженцев аэропорт в Кабуле не может единовременно эвакуировать всех из Афганистана. Поэтому он прекращает принимать новых людей на 48 часов и вывозит тех, кто уже есть на территории авиагавани. При этом у ворот аэропорта ждут своей очереди тысячи человек.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушного пространства страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.