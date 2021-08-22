«Талибан»* дал отрядам сопротивления в Панджшере четыре часа на сдачу позиций

Фото: unsplash

Талибы* дали руководителю сопротивления в провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа для того, чтобы сдать этот регион под контроль радикальному движению. Об этом стало известно в воскресенье, 22 августа.

Отмечается, что «Талибан»* готов в любой момент начать захватывать эту территорию, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Также талибы* планируют отправить делегацию для встречи с руководителем движения сопротивления. В ходе этих переговоров планируется обсудить ситуацию в провинции и гарантировать выполнение требований.

Ранее агентство Khaama Press со ссылкой на Госдеп США сообщило, что аэропорт в Кабуле не будет принимать рейсы в течение 48 часов. Сперва следует вывезти беженцев, которые уже находятся на территории аэропорта. Сейчас у ворот аэропорта находятся тысячи афганцев, которые хотят бежать из страны.

Также президент РФ Владимир Путин высказал мнение по поводу ситуации в Афганистане. По его словам, конфликт может угрожать интересам и безопасности России.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о вводе американских войск на территорию страны. Талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими. После этого Госдеп решил вывести часть войск с территории Афганистана, а также помочь местным жителям, которые собираются получать американские визы, в эвакуации.

15 августа телеканал CNN сообщил, что боевики движения «Талибан»* мирно вошли на территорию Кабула.

За несколько часов до этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца, сообщало посольство РФ в столице страны. Лидер также подал в отставку с поста президента страны, объяснив свое решение желанием предотвратить бойню. По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию. Представители министерства заявили, что самолет с афганским лидером не пересекал воздушного пространства страны.

Талибы* заявили, что контролируют всю территорию Афганистана. Также сообщалось, что боевые действия на территории столицы страны больше не ведутся.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.