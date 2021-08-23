«Талибан»* отправил сотни бойцов в Панджшер для борьбы с отрядами сопротивления
Движение «Талибан»* направило сотни бойцов в провинцию Панджшер, которая остается единственной неподконтрольной мятежникам частью Афганистана. Об этом сообщил представитель политофиса движения Мухаммед Наим.
— Наша цель — объединить страну, разных режимов быть не может. Однако некоторые хотят проблем, — рассказал он.
Если проблемы не получается решить путем взаимопонимания, то последним решением будет война, приводит слова Наима РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Hadath.
22 августа сообщалось, что талибы* дали руководителю сопротивления в провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа для того, чтобы сдать этот регион под контроль радикальному движению. Также «Талибан»* планировал отправить делегацию для встречи с руководителем движения сопротивления.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.