«Талибан»* отправил сотни бойцов в Панджшер для борьбы с отрядами сопротивления

Фото: Pixabay

Движение «Талибан»* направило сотни бойцов в провинцию Панджшер, которая остается единственной неподконтрольной мятежникам частью Афганистана. Об этом сообщил представитель политофиса движения Мухаммед Наим.

— Наша цель — объединить страну, разных режимов быть не может. Однако некоторые хотят проблем, — рассказал он.

Если проблемы не получается решить путем взаимопонимания, то последним решением будет война, приводит слова Наима РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Hadath.

22 августа сообщалось, что талибы* дали руководителю сопротивления в провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа для того, чтобы сдать этот регион под контроль радикальному движению. Также «Талибан»* планировал отправить делегацию для встречи с руководителем движения сопротивления.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.