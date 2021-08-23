Талибы* заявили о взятии в осаду силы сопротивления в Панджшере

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Боевики радикального движения «Талибан»* взяли в осаду силы сопротивления, которые находятся в афганской провинции Панджшер. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил официальный представитель талибов* Забихулла Муджахид в Twitter.

— Силы заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию пытаемся решить вопрос путем переговоров, — говорится в его сообщении.

Муджахид добавил, что свободным остаются тоннель Саланг, который расположен у границ провинции, и прилегающая автомобильная трасса. Представители «Талибана»*, по его словам, полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее были заняты силами сопротивления.

В свою очередь противники движения в социальных сетях продолжают заявлять о высоком боевом духе и готовности бороться с радикалами. Как пишет ТАСС, у них есть несколько тысяч бойцов и тяжелое вооружение.

До этого движение «Талибан»* направило сотни бойцов в провинцию Панджшер, которая остается единственной неподконтрольной мятежникам частью Афганистана. Об этом сообщил представитель политофиса движения Мухаммед Наим.

Если проблемы не получается решить путем взаимопонимания, то последним решением будет война, приводит слова Наима РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Hadath.

22 августа сообщалось, что талибы* дали руководителю сопротивления в провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа для того, чтобы сдать этот регион под контроль радикальному движению. Также «Талибан»* планировал отправить делегацию для встречи с руководителем движения сопротивления.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.