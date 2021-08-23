Музей имени Пушкина пригласил на День открытых дверей Пушкинский.Youth
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 29 августа приглашает на День открытых дверей Пушкинский.Youth, где можно узнать, какие молодежные программы подготовлены в новом сезоне.
Посетители смогут также познакомиться с кураторами занятий, принять участие в пробных занятиях, побывать в коворкинге «Пушкинский.Youth», разобраться в онлайн-программах и материалах.
Программа начнется с занятия «Что здесь происходит?» для тех, кто давно искал ответ на вопрос, как рассматривать произведение искусства, а не его этикетку.
Далее пройдут экскурсии «Музейные лица», «Тварь ползучая» и «Кто все эти люди?», мастер-классы и занятия.
Завершится вечер выступлением молодежной музыкальной группы.
Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте организации.
Днем ранее, 28 августа, усадьба «Лопасня-Зачатьевское» зовет посетителей принять участие в интерактивном занятии «Игры и забавы в дворянской усадьбе». Гости музея познакомятся с тем, как обучали и воспитывали дворянских детей, побывают в учебной комнате, смогут поиграть в бирюльки, бильбоке и другие игры XIX века.