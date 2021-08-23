Музей имени Пушкина пригласил на День открытых дверей Пушкинский.Youth

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 29 августа приглашает на День открытых дверей Пушкинский.Youth, где можно узнать, какие молодежные программы подготовлены в новом сезоне.

Посетители смогут также познакомиться с кураторами занятий, принять участие в пробных занятиях, побывать в коворкинге «Пушкинский.Youth», разобраться в онлайн-программах и материалах.

Программа начнется с занятия «Что здесь происходит?» для тех, кто давно искал ответ на вопрос, как рассматривать произведение искусства, а не его этикетку.

Далее пройдут экскурсии «Музейные лица», «Тварь ползучая» и «Кто все эти люди?», мастер-классы и занятия.

Завершится вечер выступлением молодежной музыкальной группы.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте организации.

Днем ранее, 28 августа, усадьба «Лопасня-Зачатьевское» зовет посетителей принять участие в интерактивном занятии «Игры и забавы в дворянской усадьбе». Гости музея познакомятся с тем, как обучали и воспитывали дворянских детей, побывают в учебной комнате, смогут поиграть в бирюльки, бильбоке и другие игры XIX века.