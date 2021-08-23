Астролог объяснила, как положение Луны в день рождения влияет на характер

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Характер человека зависит от того, в какой из дней лунного календаря он родился. Астролог Татьяна Михеева рассказала, каким богиням соответствуют новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна и как они влияют на поведение человека.

Богиня охоты Артемида является покровительницей людей, которые родились в первый лунный цикл — с первого по седьмой лунный день. Такие люди вырастают стойкими, прямолинейными и привлекательными. Они могут влиять на окружающих и влюблять их в себя.

Рожденным с восьмого по 15-й день лунного цикла, то есть во время растущей Луны, покровительствует богиня семьи и материнства Юнона. Такие люди предпочитают в жизни семейный уют, здоровые отношения с партнером. У них переменчивый характер, сложные нравы.

Рожденные с 16-го по 22-й лунный день живут под покровительством богини мудрости Афины. Люди, которые появились на свет в полнолуние, становятся умными и рациональными профессионалами. На первое место они ставят карьеру и только потом создают семью.

Геката соответствует людям, которые родились в период с 23-х по 30-е лунные сутки. Такие люди очень скрытны, они обладают узким кругом общения и малым количеством связей. Однако окружающие сами тянутся к ним, пишет Пятый канал.

Астрологи также рассказали, как ретроград планет повлияет на жизнь и судьбу людей в 2021 году. Кроме того, астрологи сообщили, каких партнеров чаще всего выбирают разные знаки зодиака.

При этом астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от прихода ретроградного Урана. По ее прогнозу, период должен привнести в жизнь каждого новизну, свободу и энергию.