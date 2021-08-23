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Пожар начался в аэропорту Кабула

Анастасия Волоснова

В мире
Пожар начался в аэропорту Кабула
Фото: Telegram / Mash

В аэропорту Кабула в Афганистане начался пожар. Сообщения об инциденте стали появляться в СМИ вечером в понедельник, 23 августа.

Из-за дыма эвакуационные самолеты не могут найти места для того, чтобы совершить посадку в аэропорту, сообщает Mash.

До этого один служащий афганских сил безопасности погиб и трое пострадали в результате перестрелки с неизвестными недалеко от аэропорта Кабула. В перестрелке также принимали участие военные из Германии и США. Никто из них не пострадал.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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