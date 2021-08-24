Талибы* потребовали от США наладить авиасообщение с внешним миром

Ситуация у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

Радикальное движение «Талибан»* хочет иметь в распоряжении функционирующий коммерческий аэропорт в Кабуле. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

— Как раз на этом фронте у нас идут дискуссии с талибами*. Они дали нам понять в недвусмысленных выражениях, что хотят иметь функционирующий коммерческий аэропорт, — рассказал представитель ведомства.

Одно из условий, с которым Вашингтон увязывает сохранение авиасообщение Афганистана с внешним миром — это бессрочные гарантии беспрепятственного проезда в аэропорт для желающих покинуть страну, приводит слова Прайса РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.