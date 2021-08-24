США планируют вакцинировать эвакуированных из Афганистана граждан

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В США разрабатывают вопрос по организации вакцинации эвакуированных из Афганистана граждан. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Их тестируют (на коронавирус — прим. «ВМ»), и мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс, — рассказала Псаки в ходе брифинга.

Она отметила, что эвакуированным предложат сделать прививку в том случае, если они ее еще не получили, пишет RT.

Ранее член палаты представителей из Демократической партии Адам Шифф выразил сомнение, что США смогут закончить эвакуацию граждан, военных и помощников страны из Афганистана до 31 августа.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.