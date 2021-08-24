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Улицу Ильинка перекроют из-за фестиваля «Спасская башня»

Полина Долганова

Город
Улицу Ильинка перекроют из-за фестиваля «Спасская башня»
Ильинка, центр Москвы, улица, благоустройство / Фото: Блог мэра Москвы Сергея Собянина (https://www.sobyanin.ru)
Россия, Москва, улица Ильинка Карта всех событий

Улицу Ильинка полностью перекроют в Москве с 25 августа до 6 сентября из-за проведения фестиваля «Спасская башня». Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».

Период перекрытия будет действовать с 22:00 25 августа до 08:00 6 сентября.

Участок перекрытия возьмет начало от улицы Ильинка (Новая площадь) до дома №5 по улице Варварка.

Фестиваль «Спасская башня» состоится на Красной площади 4 и 5 сентября. Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн станет главной звездой и специальным гостем мероприятия.

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