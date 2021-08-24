В МИД прокомментировали возможность обсуждения «Северного потока — 2» с США

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Москва считает нелогичным обсуждать с Вашингтоном вопрос газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Где находятся США, где находится трубопровод «Северный поток — 2»? В совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично. Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе, — цитируетдипломата РИА Новости, который таким образом прокомментировал возможность заключения России и США сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран». Помимо этого ФРГ будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставивограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.