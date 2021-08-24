В Афганистане согласовали 7 из 12 кандидатур в руководящий совет страны
Согласованы 7 из 12 кандидатур, которые войдут в руководящий совет Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во вторник, 24 августа.
Известно, что в совет войдут талибы*, бывший президент Хамид Карзай и глава МИД из администрации Ханиф Атмар.
24 августа стало известно, что лидеры радикального движения «Талибан»* создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном. По данным инсайдера издания Foreign Policy, в совет войдут глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар и мулла Мухаммед Якуб.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.