Немцы возмутились гарантиями Украине из-за «Северного потока — 2»

Фото: gazprom.ru

Читатели немецкого издания Spiegel опубликовали критические замечания по поводу заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о санкциях против РФ, если та будет использовать «Северный поток — 2» в качестве политического оружия.

Пользователи выразили мнение, что Германия ничего не должна Украине в ситуации с газопроводом.

— Не понимаю, из-за чего такое волнение. Благодаря «Северному потоку — 2» «Газпром» избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться на наших расходах на отопление. Из-за того, что Украина упустит миллиардную прибыль за счет сборов? Так «Газпром» не несет ответственности за украинский бюджет. Между прочим «Нафтогаз» в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ. Скоро они лишатся такой возможности, — написал читатель с ником Aleksandar.

Пользователи возмутились «подобострастной позицией» немецких властей, которые извиняются перед всеми, будто с газопроводом совершили какое-то преступление. Также читатели недоумевали, почему ФРГ должна отвечать за бюджет Украины, и напомнили, что целью строительства «Северного потока —2» было прекращение шантажа со стороны Украины, которая «грозила перекрыть нам газ, если мы не дадим ей еще больше денег, хотя они там сами получали газ по смешным ценам из России».

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран». Помимо этого ФРГ будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа.

СМИ узнали, что меры против Москвы могут включать в себя санкции в отношении энергетического экспорта. Германия и США планируют увеличить инвестиции в «зеленый фонд» Киева до миллиарда долларов, чтобы помочь переходу страны на более экологичную энергию. ФРГ собирается назначить спецпосланника для поддержки энергопроектов с Украиной.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.