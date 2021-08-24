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Умер французский философ Жан-Люк Нанси

Лала Манушакян

Общество
Умер французский философ Жан-Люк Нанси
Фото: Europeangraduateschool / CC BY-SA 3.0

24 августа, во вторник, стало известно о смерти знаменитого французского философа и писателя Жан-Люка Нанси. Он скончался в возрасте 81 года.

Как сообщает региональное французское издание DNA, философ ушел из жизни в Париже 23 августа вечером. У Нанси была операция на сердце в 1992 году, тем не менее философ продолжал вести активный образ жизни. Были ли последствия операции причиной смерти — неизвестно.

Его коллега Адель ван Рит, философ и радиопродюсер, почтила память Нанси в одной из соцсетей:

— Моя первая книга была написана с ним. Мы разделяли вкус к неожиданным дискуссиям, размышлениям об удовольствиях, любви к Страсбургу. Жан-Люк Нанси — это новая жизнь, семейная жизнь.

Жан-Люк Нанси, профессор философии Страсбургского университета и член Международного философского колледжа, автор многочисленных эссе и популярных книжных изданий, родился в Бордо в 1940 году. В 1968 году переехал в Страсбург, где начал карьеру мыслителя и академика. С 1989 по 1997 год был руководителем нескольких факультетов: философии, информатики, образовательных наук и лингвистики.

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