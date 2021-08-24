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Путин поручил усилить обеспечение безопасности в РФ на фоне ситуации в Афганистане

Анастасия Волоснова

Политика
Путин поручил усилить обеспечение безопасности в РФ на фоне ситуации в Афганистане
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности на территории РФ на фоне ситуации в Афганистане. С соответствующим заявлением российский лидер выступил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

По его словам, в настоящее время важны «слаженные действия всех органов власти».

— Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан, — подчеркнул президент, которого цитирует РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно встретился с главой политофиса движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром в столице Афганистана.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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