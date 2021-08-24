Движение перекрыли на Люблинской улице в Новой Москве из-за ДТП

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Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Движение перекрыли на Люблинской улице в Новой Москве из-за столкновения легкового автомобиля с мотоциклом. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел рядом с домом 6 на Люблинской улице (район Щербинка — прим. «ВМ»).

— Движение по Люблинской улице перекрыто. Проезд осуществляется через дворовую территорию, — говорится в сообщении.

23 августа пять автомобилей столкнулись рядом с домом 8 в Шоссейном проезде. На месте происшествия было затруднено движение транспорта. В результате инцидента пострадали два человека.

Также в столице произошли два ДТП, в которых пострадали пешеходы. На улице Перерва водитель такси сбил пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неположенном месте.

Еще одна авария произошла на улице Бирюлевской. Водитель автомобиля Mercedes сбил трехлетнего мальчика, который передвигался на самокате по проезжей части. В момент инцидента ребенок находился в сопровождении своей матери.

24 августа возле дома 29 на Новокосинской улице водитель иномарки сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с родителями. После инцидента водитель покинул место ДТП. Позже его задержали.