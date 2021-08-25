Меркель заявила, что ФРГ выделит Афганистану 600 миллионов евро гуманитарной помощи

Фото: bundeskanzlerin.de

ФРГ выделит 100 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи для Афганистана. Позже будут выделены еще 500 миллионов. Об этом в среду, 25 августа, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

После захвата Афганистана талибами* европейское государство прекратило спонсировать его экономическое и социальное развитие, но продолжает оказывать гуманитарную помощь. В основном обещанные канцлером средства пойдут в организации ООН, занимающиеся регионом, пишет Welt.

Меркель также отметила, что страны G7 не согласовали эвакуацию людей их Афганистана после 31 августа, обозначенного радикальным движением «Талибан»* как завершающий день для вывоза людей из страны.

До этого сообщалось, что на чрезвычайном саммите «Группы семи» (G7) пройдет обсуждение ситуации в Афганистане и эвакуации из страны.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.