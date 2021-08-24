G7 обсудит на чрезвычайной встрече ситуацию в Афганистане

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Чрезвычайный саммит Группы семи (G7) пройдет во вторник, 24 августа, в виртуальном формате по инициативе Великобритании. Его темами, как ожидается, должны стать сроки завершения эвакуации из Афганистана граждан западных стран и помогавших им афганцев, оказание гуманитарной помощи, а также возможность введения санкций против радикального движения «Талибан»*.

— Наш главный приоритет — завершить эвакуацию наших граждан и тех афганцев, которые помогали нашим усилиям на протяжении последних 20 лет. Жизненно важно, чтобы международное сообщество объединилось и согласовало совместный подход, рассчитанный на долгосрочную перспективу, — рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

В заседании примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, приглашение также направлено генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. По информации британских СМИ, Джонсон попросит президента США Джо Байдена продлить сроки вывоза людей из Афганистана после 31 августа.

Британские военные, как отмечается, начнут покидать Афганистан за 72-96 часов до окончания эвакуации американцами, если Байден не пойдет на встречу Джонсону и не продлит сроки. Франция и Германия также поддержат призыв Лондона и «окажут давление на Байдена», отмечает ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.