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ДНК-экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к убийству девочки в Тюмени

Анастасия Волоснова

Происшествия
ДНК-экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к убийству девочки в Тюмени
Фото: pixabay.com/ru

Проведенная ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного мужчины к убийству восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в пресс-службе МВД.

Экспертизу провели специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области. Они установили, что ДНК подозреваемого в преступлении совпадают с изъятыми на теле убитой девочки образцами, говорится в сообщении на портале «МВД медиа».

До этого в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. 30 июня она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени, признался в преступлении.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.

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