Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог участвовать в ее поисках. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал РИА Новости источник.

— Да, в поисках он участие принимал. Его видели как у отряда «Совы», так и у отряда «ЛизаАлерт». Представлялся таким же добровольцем, неравнодушным, который хочет помочь в поиске, — рассказал один из тюменских волонтеров.

В отряде «ЛизаАлерт» не подтвердили и не опровергли данную информацию, объяснив, что в поисках участвовали многие.

В поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень» агентству сообщили, что мужчина с ними в поисках не участвовал.

30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве восьмилетней девочки, признался в преступлении.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.