Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках

Анастасия Волоснова

Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени мог участвовать в ее поисках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог участвовать в ее поисках. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал РИА Новости источник.

— Да, в поисках он участие принимал. Его видели как у отряда «Совы», так и у отряда «ЛизаАлерт». Представлялся таким же добровольцем, неравнодушным, который хочет помочь в поиске, — рассказал один из тюменских волонтеров.

В отряде «ЛизаАлерт» не подтвердили и не опровергли данную информацию, объяснив, что в поисках участвовали многие.

В поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень» агентству сообщили, что мужчина с ними в поисках не участвовал.

30 июня в Тюмени пропала девочка 2012 года рождения. Она вышла из своего дома по адресу улица Судостроителей и не вернулась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в отношении органов системы профилактики было возбуждено дело о халатности. Позже уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Тело школьницы обнаружили в Тюмени 19 августа.

25 августа мужчина, задержанный по делу об убийстве восьмилетней девочки, признался в преступлении.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.

Читайте также:
Убийствадетипоиск пропавших
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте