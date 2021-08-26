Стало известно об обстреле самолета итальянских военных сил в Кабуле

Фото: mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Итальянский самолет военно-воздушных сил, который принимал участие в эвакуации граждан из Афганистана, был обстрелян во время взлета в аэропорту Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает агентство Agi со ссылкой на военные источники.

Отмечается, что на борту судна находились сотрудники СМИ и 98 гражданских лиц.

Предполагается, что обстрел борта C-130J произошел из тяжелого автоматического оружия.

Стрельбу вели из точки, которая расположена за пределами аэропорта.

В инциденте никто не пострадал. Командир экипажа совершил экстренный маневр и направился в Кувейт. Оттуда пассажиров должны перевезти в Италию, передает РИА Новости.

В момент написания новости информацию об обстреле опровергли источники в ВВС Италии, сообщает Rai News.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.