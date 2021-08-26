Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) у въезда в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан / Фото: EPA/ТАСС

Около 50 человек погибли в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан из Афганистана. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил посол России в афганской столице Дмитрий Жирнов.

— В кабульском аэропорту бардак, американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50 что ли уже погибло человек обычных, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.