Более 40 человек погибли и свыше 100 пострадали в двойном взрыве в Кабуле

Фото: U.S. Department of State/Ronny Przysucha

В результате двойного взрыва в аэропорту Кабула погибли более 40 человек. Еще 100 граждан пострадали. Об этом в четверг, 26 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Афганистана.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о первом взрыве у аэропорта в Кабуле в четверг, 26 августа. Как отмечала газета Wall Street Journal, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта. Британская газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан.

Министерство обороны Турции позже сообщило о втором взрыве у аэропорта в афганской столице. О происшествии также предупредил посол Франции в Афганистане Давид Мартинон.

По данным афганского телевидения, в обоих инцидентах погибли около 10 человек.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа, представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа, является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.