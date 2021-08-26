Боевики ИГ* предупреждали о взрывах в Кабуле — представитель афганской диаспоры

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Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)* предупреждала жителей Кабула о том, что произойдут взрывы, если жители города и дальше будут осаждать аэропорт. Об этом «Вечерней Москве» сообщила председатель женского комитета диаспоры Афганистана в России Ник Мохаммад Латифа.

— ДАИШ (другое название ИГ* — прим. «ВМ») предупреждали два дня назад, что если не уйдете отсюда, то будет взрыв. Второй взрыв тоже был рядом с аэропортом, мои друзья как раз его услышали. Почему они предупреждали? Непонятно. Однако люди все равно не думали, что это произойдет. В итоге погибло много и талибов*, и американцев, и мирных граждан, — рассказала женщина.

По ее словам, людей возле аэропорта в момент взрыва находилось много, и изначально было совершенно непонятно, кто совершил теракт. Некоторые думали, что это сделали американцы, кто-то винил «Талибан»*. Однако затем всю ответственность на себя взяло ИГ*.

Взрывы в Кабуле произошли в четверг, 26 августа. Первые два были возле отеля Baron, где останавливаются иностранцы. Он располагается буквально через несколько улиц от воздушной гавани. Чуть позже стало известно о третьем теракте, также в районе кабульского аэропорта. В первых двух атаках, по разным данным, погибли от 40 до 72 человек, включая 12 американских военных. Более 150 человек были ранены, пишет РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после объявления о выводе американских войск с территории страны. На фоне этого началось активное наступление сил группировки «Талибан»* и боевые действия против регулярной афганской армии. К 15 августа талибам удалось захватить большую часть страны, включая столицу — Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал за границу.

Для эвакуации своих граждан на фоне обострения ситуации США перебросили в Кабул около четырех тысяч военнослужащих, а Госдепартамент решил сократить персонал дипмиссии. В российском же посольстве сообщили, что эвакуация дипломатов из столицы Афганистана не рассматривается.

Американские военные, согласно требованиям талибов*, должны покинуть страну до 31 августа. На гражданских служащих этот ультиматум не распространяется.

*«Исламское государство» и «Талибан» — запрещенные в России террористические группировки.