Политолог рассказал, ждать ли войны между ИГИЛ* и талибами** в Афганистане

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Говорить о войне между ИГИЛ* и талибами** в Афганистане пока не приходится. «Талибану»** нужно укрепить свою власть в регионе, а кроме ИГИЛ* есть и другие силы, которые могут ему противостоять. При этом может сложиться ситуация, что мировое сообщество будет солидарно с талибами** в данном вопросе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог, председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

— Вопрос не стоит о войне между ИГИЛ* и талибами**. А в том, смогут ли талибы** действительно консолидировать власть, потому что взять-то ее они взяли, но дальше надо управлять страной, которая очень многообразна. Даже, помимо ИГИЛ*, там достаточно тех, кто сейчас подчинился, но при первой возможности он соскочит, — сказал политолог.

Также он отметил, что может произойти и интересный казус, «что мировое сообщество, и западное в том числе, в какой-то мере будет солидарно в талибами** и будет заинтересовано в том, чтобы они свою власть укрепили».

— Но посмотрим, эта ситуация очень малопредсказуема, конечно, — заключил Лукьянов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы** начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы** взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»** заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

**«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.