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«Талибан»* заявил о взятии под контроль части аэропорта в Кабуле

Иван Юминов

В мире
«Талибан»* заявил о взятии под контроль части аэропорта в Кабуле
Фото: Twitter / DeptofDefense

Радикальное движение «Талибан»* взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле. Об этом заявил представитель движения Билал Карими.

— Сегодня (27 августа — прим. «ВМ») три важных места в военной части аэропорта Кабула были освобождены американцами и находятся под контролем Исламского Эмирата* (самоназвание политической системы движения «Талибан»* — прим. «ВМ»), — рассказал он.

Под контролем американцев, по словам Карими, остается лишь небольшая часть аэропорта, отмечает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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