«Талибан»* заявил о взятии под контроль части аэропорта в Кабуле
Радикальное движение «Талибан»* взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле. Об этом заявил представитель движения Билал Карими.
— Сегодня (27 августа — прим. «ВМ») три важных места в военной части аэропорта Кабула были освобождены американцами и находятся под контролем Исламского Эмирата* (самоназвание политической системы движения «Талибан»* — прим. «ВМ»), — рассказал он.
Под контролем американцев, по словам Карими, остается лишь небольшая часть аэропорта, отмечает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.