Пентагон объявил о начале вывода войск из аэропорта Кабула

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США начали вывод военных сил из аэропорта Кабула. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что сам аэропорт по-прежнему контролирует армия США, так как террористы могут совершить на него новые атаки.

Предполагается, что американские силы окончательно покинут Афганистан 31 августа. Таким образом, завершится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

По словам генерал-майора ВС США Хэнка Тэйлора, американским военным во время операции в аэропорту Кабула удалось эвакуировать уже 117 тысяч человек, большинство из которых — граждане Афганистана, а около 5,4 тысячи — граждане США, пишет Интерфакс.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что американские военные передадут после ухода из Афганистана контроль над аэропортом Кабула «афганскому народу».

27 августа представитель радикального движения «Талибан»* Билал Карими заявил, что оно взяло под контроль часть военного сектора аэропорта в Кабуле, а под контролем американцев остается лишь небольшая часть аэропорта.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.