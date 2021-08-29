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В МИД России заявили, что необходимо налаживать отношения с новыми властями Афганистана

Михаил Алимов

Политика
В МИД России заявили, что необходимо налаживать отношения с новыми властями Афганистана
Фото: unsplash

Россия встретила новую власть в Афганистане «относительно комфортно», но теперь необходимо налаживать с ней отношения. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

— Нам придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. Откровенно говоря, мы этим занимались последние восемь лет и в силу этого относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане, — рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По мнению дипломата, России и другим странам необходимо участвовать в социальном и экономическом устройстве Афганистана, а с политическим будут разбираться сами афганцы.

— Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования инклюзивного, представительного афганского руководства, — поделился он.

Если его удастся сформировать, а к этому есть позитивные сигналы, то при всесторонней поддержке есть шансы все исправить в Афганистане.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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