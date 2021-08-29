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Детский сад и школа появятся в поселении Десеновском в Москве

Виктория Сикерина

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Детский сад и школа появятся в поселении Десеновском в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детский сад на 225 воспитанников и школа на тысячу учеников появятся в столице в поселении Десеновском. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста.

По ее словам, возведением школы занимается инвестор, который должен сдать объект до 19 сентября 2022 года.

Площадь постройки разной этажности с огороженной территорией будет составлять свыше 27 тысяч квадратных метров. В трехэтажном корпусе появятся детский сад и кабинеты начальных классов, а в четырехэтажном — средняя и старшая школа.

Детский сад будет вмещать девять групп для детей от трех до семи лет. Здание оборудуют игровыми и спальными комнатами, актовым и спортивным залами, медицинским кабинетом, столовой и другими помещениями, а дворовую территорию — площадками для спорта и игр и навесами от солнца. Анастасия Пятова подчеркнула, что в детском саду будут созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В школе построят учебные классы, лаборатории, кабинеты естественных и технических наук, лекционные аудитории, помещения для персональных занятий, актовый, спортивный и танцевальный залы. Во дворе оборудуют зоны для прогулок, площадки для отдыха и спорта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 29 августа, мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что новый учебный год в образовательных учреждениях пройдет в очном формате.

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