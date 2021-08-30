Производственный комплекс построят в Выхино-Жулебине

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В столичном районе Выхино-Жулебино выделили земельный участок под новое промышленное производство. Соответствующее решение одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Производство разместится по адресу Сормовский проезд, владение 13.

— На свободном земельном участке площадью около 0,33 гектара решением ГЗК одобрено строительство производственного комплекса легкой или строительной промышленности, — приводит слова председателя ведомства Анастасии Пятовой агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, общая площадь комплекса составит около 4,3 тысячи квадратных метров.

29 августа Анастасия Пятова сообщила, что в столичном поселении Десеновском построят детский сад на 225 воспитанников и школу на тысячу учеников.