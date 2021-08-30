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Байден дал военным свободу действий для мести за атаку на аэропорт Кабула

Иван Юминов

В мире
Байден дал военным свободу действий для мести за атаку на аэропорт Кабула
Фото: Twitter / WhiteHouse

Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане не останавливаться ни перед чем, чтобы отомстить террористам за смерть солдат в Кабуле. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в понедельник, 30 августа.

— Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить ИГ* заплатить за смерть американских военных, — рассказала она.

Действия страны в Афганистане после недавней атаки против боевиков ИГ* являются самозащитой, добавила представитель Белого дома. Байден ждет от военных, что причастные к атаке будут найдены и убиты, приводит слова Псаки CNN.

26 августа сообщалось, что ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту Кабула. Всего в результате взрывов погибли почти 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы** начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы** взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»** заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

** «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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