Силы сопротивления отбили атаку «Талибана»* на аванпост в Панджшере

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости

Силы сопротивления из афганской провинции Панджшер отбили атаку радикального движения «Талибан»* на один из аванпостов в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в понедельник, 30 августа.

— Сегодня вечером талибы* попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов* есть погибшие и раненые, — рассказал собеседник агентства.

Обстановка в провинции после вооруженного столкновения спокойная, приводит слова источника сайт издания.

23 августа сообщалось, что «Талибан»* взял в осаду силы сопротивления в Панджшере. Представитель движения отметил, что свободными остаются тоннель Саланг, который расположен у границ провинции, и прилегающая автомобильная трасса.

В свою очередь противники движения в социальных сетях продолжают заявлять о высоком боевом духе и готовности бороться с радикалами. По информации СМИ, у них есть несколько тысяч бойцов и тяжелое вооружение.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.