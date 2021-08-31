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Мишустин вручил государственные награды деятелям культуры в России

Иван Юминов

Общество
Мишустин вручил государственные награды деятелям культуры в России
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды деятелям культуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства во вторник, 31 августа.

Орден Дружбы получили актер театра «Ленком» Андрей Соколов, худрук Московского камерного оркестра «Музыка вива» Александр Рудин, а также композитор Вячеслав Добрынин. Артистка театра «Ромэн» Екатерина Жемчужная была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, при этом актриса Мария Шукшина получила эту же награду, но I степени.

Званием заслуженного артиста России были удостоены режиссер-постановщик Егор Дружинин, оперная певица Аида Гарифуллина, актриса «Ленкома» Олеся Железняк, а также артист балета Большого театра Артем Овчаренко.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ», отмечает News.ru.

31 августа Мишустин также сообщил, что правительство в рамках поддержки развития креативной индустрии выделит в этом году 11 миллиардов рублей Фонду президентских грантов, а также 3,5 миллиарда рублей — президентскому Фонду культурных инициатив.

Это серьезная помощь, благодаря которой в стране могут появиться новые музыканты, композиторы и актеры, заключил премьер-министр.

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