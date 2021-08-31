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«Мы с вами еще не закончили»: Байден пригрозил террористам новыми ударами

Юлия Курганова

В мире
«Мы с вами еще не закончили»: Байден пригрозил террористам новыми ударами
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил действующей в Афганистане террористической группировке «Исламское государство — Вилаят Хорасан»* новыми ударами возмездия за погибших 13 американских военных и десятки местных жителей при взрыве в Кабуле на прошлой неделе.

— Мы с вами еще не закончили. Как верховный главнокомандующий я твердо верю в то, что лучший способ обеспечить нашу безопасность — это беспощадная прицельная высокоточная стратегия, — заявил американский лидер во вторник, 31 августа, в телеобращении к нации, передает РИА Новости.

Американские беспилотники дважды атаковали боевиков ИГ* в Афганистане после взрыва, устроенного на прошлой неделе смертником на пропускном пункте аэропорта Кабула в разгар массовой эвакуации гражданского персонала из страны.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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