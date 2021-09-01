Стали известны причины крушения нового военного самолета под Москвой

Фото: Pixabay

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили причины катастрофы опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, которая случилась в подмосковной Кубинке в середине августа.

Специалисты сообщили, что критическую ситуацию на борту самолета спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, воздушное судно ушло из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона.

Эксперты выяснили, что проблемы у Ил-112В начались с потери газодинамической устойчивости правого двигателя, после чего последовал помпаж, который сопровождался хлопками и выбросами пламени. Это привело к частичному разрушению турбины, а ее обломки могли перебить расположенные рядом топливопроводы.

Чтобы установить точную причину возгорания самолета, специалистам следует дождаться результатов всех экспертиз, сообщает издание «Коммерсантъ».

Уточняется, что первыми огонь заметили не летчики, а диспетчеры аэродрома Кубинка. Экипажу об этом доложили, но в кабине к этому времени уже загорелось предупреждающее об опасности табло и сработала автоматически так называемая первая очередь системы пожаротушения. Однако пенная атака прошла вхолостую, вследствие чего пилоты вручную активировали вторую очередь системы пожаротушения, которая тоже не достигла цели.

По словам источников издания, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы на двигатели, поэтому пена заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. Следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».