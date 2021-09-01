Мужчина распылил баллончик в лицо прохожего у станции метро «Китай-город»

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Китай город 6 выход Карта всех событий

Неизвестный распылил баллончик в лицо мужчине у станции метро «Китай-город». Об этом в среду 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, в ночь на 31 августа в полицию поступило сообщение, что в Лубянском проезде, у станции метро «Китай-город» вблизи выхода № 6 гражданину распылили в лицо содержимое перцового баллончика.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что пострадавший поссорился с неизвестным им гражданином. Последний, исчерпав словесные аргументы, распылил перцовый баллончик в лицо оппонента.

— После этого неизвестный убежал до прибытия наряда полиции, —заключили в ведомстве.

В результате инцидента пострадавший получил ожог глаз.

По данному факту сотрудники МВД проводят проверку.

28 августа суд арестовал треш-стримера Игоря Малихова после нападения компании блогеров с перцовым баллончиком на женщину-инвалида. Об этом говорится в постановлении Измайловского районного суда города Москвы.

Именно Малихов передал газовый баллончик Евгению Дмитриенко, после чего тот распылил содержимое на женщину в Измайловском парке.

Блогеру предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».