«Талибан»* призвал все страны вернуть посольства в Афганистан

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Радикальное движение «Талибан»* призвало иностранные государства вернуть посольства в Кабул. Об этом заявил член политбюро движения Мухаммед Наим в среду, 1 сентября.

— Конечно, призываем. Мы обеспечили безопасность в Кабуле, — рассказал представитель движения.

С момента смены власти в Афганистане, по его словам, не было ни одной проблемы с каким-либо посольством. Это означает, что талибы* выполняют обещания и могут защищать свою страну, уверяет Наим.

«Талибан»* хочет иметь возможность вести диалог с соседними странами, а также с мировым сообществом, добавил он. США и Япония уже успели объявить о переводе своих дипмиссий из Афганистана в Катар, Нидерланды также заявили об аналогичной просьбе к Дохе, отмечает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.