Захарова оценила подаренную Зеленскому книгу и поиронизировала над ее дарителем

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Член Палаты Представителей США от Огайо и сопредседатель украинского кокуса Марси Каптур подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому произведение «Легкая черепно-мозговая травма». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 2 сентября, прокомментировала такой подарок.

— Все-таки книга - лучший подарок, как ни крути, — поиронизировала она в своем Telegram-канале.

В следующей публикации она отметила, кто именно подарил такую интересную медицинскую литературу и поинтересовалась, не отдала ли Каптур Зеленскому свой экземпляр. Перед этим Захарова протицировала ее слова по поводу энергобезопасности Украины.

— Я надеюсь, что европейское сообщество окажет нам содействие в том, чтобы помочь Украине стать энергетически независимой. Насколько я понимаю, газ, который идет по этому трубопроводу, очень грязный. А мы живем во времена чистой энергетики и руководствуемся, в том числе задачами по решению вызванных изменением климата проблем, — приводит она цитату американского политика.

Также Каптур заявила, что надеется на высокое налогообложение российского газа и намерена помочь Украине избавиться от энергозависимости другим способом.

История с «грязным» газом началась еще в конце августа. Тогда Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

2 сентября председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне — то есть они начнутся до конца 2021 года.