Глава МИД Чехии отметил, что с Россией невозможно разорвать отношения

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С Россией на данный момент невозможно «не иметь» отношений. Об этом заявил глава МИД Чехии Якоб Кулганек.

— Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши (между Чехией и Россией – прим. «ВМ»), — написал он в статье, опубликованной на сайте ведомства.

На невозможность разрыва отношений с РФ показали и встречи президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

После инцидента во Врбетице чешско-российские отношения находятся в точке замерзания, но не могут быть прерваны. Поэтому к ним следует подходить без излишних эмоций и садиться за стол переговоров, считает дипломат.

По поводу возобления прежних отношений с РФ он сообщил, что это будет «длительным процессом».

— Многое зависит, конечно, и от наличия воли (к ведению переговоров - прим. «ВМ») на другой стороне. Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы никто не относился к этому делу сквозь призму с идеологии или даже с предрассудками, но чтобы мы могли быть прагматичными и учитывали чешские национальные интересы, — сообщил Кулганек.

Он также рассказал, что политика не должна мешать культурным и экономическим отношениям двух стран. Потому что их граждане во многом зависят друг от друга — работают или получают образование, а также различные чешские компании имеют филиалы в России, передает РИА Новости.

До этого глава чешского МИД призвал заново начать выстраивать политические отношения с Российской Федерацией. Он отметил, что созвал в министерстве закрытый круглый стол для членов парламентских партий, в ходе которого будут обсуждаться вопросы отношений с РФ. Министр также отметил, что Чехии по данному вопросу нужно иметь достаточно широкую политическую поддержку.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.