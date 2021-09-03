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Россия не будет поставлять оружие новым властям Афганистана

Илья Ашуров

Политика
Россия не будет поставлять оружие новым властям Афганистана
Фото: Pixabay

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Россия не собирается поставлять новым властям Афганистана оружие. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

— Нет, об этом речи нет, — сказал посол.

Также 3 сентября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военная миссия США в Афганистане завершена. При этом страна будет продолжать наносить дистанционные контртеррористические авиаудары по террористическим группировкам, если это потребуется. Но официально миссия в Афганистане завершена.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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