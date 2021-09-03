Неизвестный распылил баллончик в лицо сотрудника культурного центра на Арбате
В столице неизвестный ворвался в культурный центр и распылил перцовый баллончик в лицо сотрудника. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пятницу, 3 сентября, в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел в четверг, 2 сентября, в культурном центре по адресу улица Арбат, дом 9, строение 1. В здание забежал неизвестный человек и распылил перцовый баллончик в лицо работника центра.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
В ночь на 31 августа в полицию поступило сообщение, что в Лубянском проезде, у станции метро «Китай-город» вблизи выхода № 6 гражданину распылили в лицо содержимое перцового баллончика.
А 28 августа суд арестовал треш-стримера Игоря Малихова после нападения компании блогеров с перцовым баллончиком на женщину-инвалида. Об этом говорится в постановлении Измайловского районного суда города Москвы.
Именно Малихов передал газовый баллончик Евгению Дмитриенко, после чего тот распылил содержимое на женщину в Измайловском парке.
Блогеру предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».