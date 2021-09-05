Глава МИД Японии признал влияние России на ситуацию в Афганистане

Лидеры стран G7 призвали Россию прекратить «дестабилизирующее поведение»

На встрече стран Большой семерки (G7), на которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане, ожидается присутствие министров иностранных дел России и Китая. Об этом заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

По его словам, нынешняя власть в Кабуле испытывает определенное влияние со стороны России и Китая.

Также глава японского внешнеполитического ведомства отметил, что встреча G7 по Афганистану пройдет на следующей неделе. Вероятной датой ее проведения Мотэги назвал 8 сентября, сообщает издание «Царьград».

4 сентября участники движения «Талибан»* заявили, что произвели захват офиса губернатора провинции Панджшер. Захват произошел в результате вооруженных действий с представителями сопротивления.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.