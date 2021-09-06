Госдепартамент США призвал все стороны в Гвинее отказаться от насилия

В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Все стороны во время конфликта в Гвинее должны отказаться от насилия и противоречащих конституции действий. Власти США призывают к этому, передает в понедельник, 6 сентября, американский Госдепартамент.

— Соединенные Штаты осуждают сегодняшние события в Конакри. Насилие и неконституционные действия лишь подорвут перспективы Гвинеи на мир, стабильность и процветание, — говорится в заявлении Госдепартамента.

Ведомство называет произошелшее в стране «захватом власти военным путем». Отмечается, что такое положение вещей может ограничить США и других партнеров в оказании помощи стране.

— Мы призываем все стороны отказаться от насилия и от любых действий, которые не поддерживаются конституцией, и выступить за верховенство закона, — цитирует документ ТАСС.

Госдепартамент также выступает за проведение «национального диалога» в Гвинее.

До этого стало известно, что на всей территории Гвинеи объявлен комендантский час. Точных сроков комендантского часа объявлено не было. Отмечается, что он будет действовать до ближайшего уведомления.

Лидер военных мятежников в стране полковник Мамади Думбуя недавно сообщил, что президент Гвинеи Альфа Конде находится в безопасном месте под контролем.

До этого Думбуя объявил о роспуске правительства, закрытии границ и отмене конституции.

5 сентября сообщалось, что в гвинейской столице Конари рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. По информации СМИ, в стране происходит попытка государственного переворота.

Путч возглавляет полковник Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Из-за резкого обострения ситуации посольство РФ в Гвинее призвало проживающих там россиян не покидать дома.

Вскоре стало известно, что мятежники задержали президента страны Альфу Конде. Операция была проведена силами специального назначения под руководством Думбуи. Также под арестом оказались ряд высокопоставленных лиц.