Кабмин готов к началу начисления выплат в 15 тысяч рублей военным

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Правительство РФ оперативно проработало все решения для начала осуществления единовременной выплаты в 15 тысяч рублей военным. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник, 6 сентября.

В настоящее время Минфин довел все необходимые лимиты, уточнил Мишустин. Он призвал руководителей министерств и ведомств организовать работу так, чтобы все, кому положены выплаты, своевременно получили средства.

— Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки, — приводит ТАСС слова Мишустина.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим. 31 августа президент подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и силовикам.