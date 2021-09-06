Москва потребовала освободить президента Гвинеи Конде

Фото: Администрация президента РФ

Россия требует отпустить из-под стражи лидера Гвинеи Альфу Конде. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в МИД РФ.

В ведомстве призвали всех участников митингов провести переговоры и как можно скорее освободить Конде, чтобы не провоцировать дальнейшее насилие.

— В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти, — говорится на сайте МИД РФ.

До этого стало известно, что на всей территории Гвинеи установлен комендантский час. Точных сроков комендантского часа объявлено не было. Отмечается, что он будет действовать до ближайшего уведомления.

Лидер военных мятежников в стране полковник Мамади Думбуя недавно сообщил, что президент Гвинеи Альфа Конде находится в безопасном месте под контролем. До этого Думбуя объявил о роспуске правительства, закрытии границ и отмене конституции.

5 сентября сообщалось, что в гвинейской столице Конакри рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. По информации СМИ, в стране происходит попытка государственного переворота.

Путч возглавляет полковник Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Из-за резкого обострения ситуации посольство РФ в Гвинее призвало проживающих там россиян не покидать дома.

Вскоре стало известно, что мятежники задержали президента страны Альфу Конде. Операция была проведена силами специального назначения под руководством Думбуя. Также под арестом оказались ряд высокопоставленных лиц.