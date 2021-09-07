Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО

СМИ: В Панджшере продолжаются интенсивные боестолкновения

Михаил Алимов

В мире
СМИ: В Панджшере продолжаются интенсивные боестолкновения
Фото: public domain

В афганской провинции Панджшер продолжаются интенсивные бои между талибами* и ополченцами. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил источник ТАСС, близкий к Фронту национального сопротивления (ФНС) региона.

— С вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось ретироваться и уйти в высокогорные районы. В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор, — рассказал собеседник агентству.

По его словам, бои продолжаются и в соседней провинции Баглан в районе Андараб. Источник сообщил, что большая часть местных жителей была вынуждена покинуть свои дома и отправиться в горные районы провинции. Талибы* ведут непрекращающиеся обстрелы.

Также в сопротивлении подтвердили информацию о захвате радикальным движением «Талибан»* мавзолея отца лидера сопротивления в Панджшере.

6 сентября представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил о захвате Панджшера. По его словам, это событие означает окончание войны. Также он добавил, что представители свергнутого правительства покинули территорию провинции и уехали за границу.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

Читайте также:
АфганистанВойнаинформация в СМИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте