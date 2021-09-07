СМИ: В Панджшере продолжаются интенсивные боестолкновения

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В афганской провинции Панджшер продолжаются интенсивные бои между талибами* и ополченцами. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил источник ТАСС, близкий к Фронту национального сопротивления (ФНС) региона.

— С вечера воскресенья позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников, поэтому многим из них пришлось ретироваться и уйти в высокогорные районы. В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор, — рассказал собеседник агентству.

По его словам, бои продолжаются и в соседней провинции Баглан в районе Андараб. Источник сообщил, что большая часть местных жителей была вынуждена покинуть свои дома и отправиться в горные районы провинции. Талибы* ведут непрекращающиеся обстрелы.

Также в сопротивлении подтвердили информацию о захвате радикальным движением «Талибан»* мавзолея отца лидера сопротивления в Панджшере.

6 сентября представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил о захвате Панджшера. По его словам, это событие означает окончание войны. Также он добавил, что представители свергнутого правительства покинули территорию провинции и уехали за границу.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.