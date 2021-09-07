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Эксперт считает, что Афганистану грозит новая война из-за США

Михаил Алимов

Общество
Эксперт считает, что Афганистану грозит новая война из-за США
Талибы* патрулируют Кандагар / Фото: EPA

В Афганистане может разгореться новая «террористическая война», если США откажется отдавать Китаю стратегически важные полезные ископаемые в этой стране. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

— Известно, что США давно уже имеют возможность и механизмы переброски из страны в страну различных террористических армий исламистов. Боюсь, что такая террористическая война на территории Афганистана затронет также интересы России, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, эксперты нашли в Афганистане целый ряд полезных ископаемых. Среди них каменный уголь, драгоценные металлы, марганцевые руды значительные запасы лития.

До этого эксперты объяснили, чем обернется для России вывод войск США из Афганистана. В стране назрел очаг напряженности, который будет направлен против России и Китая.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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