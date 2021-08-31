Эксперты объяснили, чем обернется для России вывод войск США из Афганистана

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Власти США с выводом войск из Афганистана начали опасную игру со своими геополитическими конкурентами — Россией и Китаем. Такое мнение выразили эксперты в беседе с Национальной службой новостей.

Вывод американских войск из Афганистана позволил США переложить свою «головную боль» на соседей, пояснил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, спустя время Афганистан станет серьезной горячей точкой.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов согласен с подобным мнением. Он считает, что в Афганистане назрел очаг напряженности, который будет направлен против России и Китая.

— На мой взгляд, американцы разыгрывают совсем другую историю. Они там специально оставили оружие под видом того, что не успели его вывезти, они раскинули там серьезную сеть агентуры, в том числе среди талибов*, а также максимально стимулируют беженцев. При этом все это прикрывается невнятными объяснениями Вашингтона, — добавил Климов.

Сами американские военные недовольны решением о выводе войск, уточнил председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

— Они потеряли очень большую серьезную «кормушку». Там была колоссальная коррупция, проходили большие средства. Политическое руководство США приняло решение о выводе и смене концепции, и решение о проведение спецопераций будет уже не за военными, а за спецслужбами — чужими руками, — приводит НСН слова Клинцевича.

В ночь на 31 августа Пентагон объявил о завершении миссии в Афганистане. Последний самолет вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 30 августа. На борту воздушного судна находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

Это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». За это время в республике погиб 2461 военнослужащий США и гражданские лица, более 20 тысяч были ранены.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.